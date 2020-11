Alguns casos d'asma podrien ser un factor protector davant el coronavirus

Fenotip T2 com a protector

Explicació poc clara

El treball ha analitzat 71 pacients asmàtics amb coronavirus que havien ingressat a Vall d'Hebron amb pneumònia des de l'1 de març fins al 30 de juny. Es van recopilar dades sobre el fenotip, la gravetat i el tractament que seguien per l’asma. La gravetat de la covid-19 es va registrar en funció de les necessitats d’oxigen i suport ventilatori i les troballes de la radiografia de tòrax.A l'estudi només el 3,2% dels pacients hospitalitzats amb malaltia greu tenien asma, una prevalença inferior a la de la població general del nostre àmbit geogràfic, que ronda el 6%. «Si també tenim en compte que 54 (76%) dels 71 pacients afectats presentaven comorbiditats que s'ha demostrat que estan directament relacionades amb l'afectació del coronavirus, la prevalença d'asmàtics sense altres alteracions que pateixen malaltia greu es redueix a només el 0,8%», reflexiona María Jesús Cruz, cap del grup de Pneumologia del VHIR.El doctor Xavier Muñoz, metge adjunt del Servei de Pneumologia de Vall d'Hebron, admet que l'estudi «té limitacions inherents a causa del seu disseny» però en defensa els resultats i aposta per reproduir-lo en estudis amb un major nombre de pacients per «obrir una nova via d'investigació en la lluita contra el coronavirus».Segons el fenotip, els pacients asmàtics es van dividir en dos grups: T2 (amb els subgrups T2-Th2 i T2-ILC2) i No-T2. Es va considerar que els pacients tenien un fenotip T2-Th2 si, segons la història clínica, eren al·lèrgics; i un fenotip T2-ILC2 si no eren al·lèrgics però el recompte absolut d’eosinòfils en sang perifèrica era superior a 300 cèl·lules per mil·límetre cúbic. En el cas de pacients amb IgE elevada i una prova de punció positiva o IgE específica a alguns dels pneumo-al·lergògens habituals se'ls va considerar al·lèrgics. Els pacients que no complien cap d’aquests criteris es van classificar com a fenotip No-T2. El 76% d’aquests pacients presentaven alguna comorbiditat a més de l’asma.D’aquests 71 pacients, 42 tenien el fenotip No-T2, mentre que 20 eren al·lèrgics (T2-Th2) i 9 eosinofílics (T2-ILC2). En pacients amb fenotip No-T2 es va observar una gravetat més gran de la covid-19. No obstant això, l’evolució amb el tractament estàndard va ser bona en 67 pacients (94%), mentre que quatre van morir.Segons els investigadors, l'explicació d'aquesta troballa no és clara. Si bé alguns autors han suggerit que el tractament amb corticoesteroides inhalats pot protegir a aquests pacients de la malaltia al disminuir la producció de citosines; altres opinen que seria la presència d’eosinòfils activats la que protegiria els individus de la infecció, de forma similar al que ja s’ha descrit per altres virus. I una tercera hipòtesi apunta a la interrelació entre l’asma i el sistema renina-angiotensina.