Vergés, sobre la vacunació contra la covid als CAP: «Posarem els reforços que faci falta»

Estratègia de vacunació

Reobertura d'alguns sectors

Sobre la taula hi ha quatre estratègies i s'han de pactar uns criteris d'actuació per aplicar les dosis a mesura que vagin arribant.De moment, Salut té constància que les primeres dosis arribaran a Catalunya a finals de gener. Seran 350.000 dosis de la vacuna de Pfizer, que permetrà vacunar 175.000 persones, ja que s'administrarà en dues dosis. Catalunya ja ha comprat deu milions de xeringues per poder administrar les vacunes que vagin arribant.Per ara, hi ha quatre estratègies al voltant de les quals es pactaran els criteris d'actuació. Segons ha explicat el coordinador de la unitat de seguiment de la covid-19, Jacobo Mendioroz, una de les parts importants passa per protegir la gent més vulnerable: gent gran i amb comorbilitat (més d'una malaltia). Una altra és protegir els professionals sanitaris i el personal de les residències de gent gran.A banda, també hi ha dues estratègies que tenen a veure més amb la contenció del virus, una és intentar vacunar persones que tenen més interacció social i activitat i una altra seria la de vacunar persones en el moment d'aparició d'un brot en un espai concret.Sobre la reobertura de diversos sectors aquest dilluns coincidint amb el pla del Govern, Vergés ha demanat «solidaritat» i «responsabilitat» a la ciutadania per mantenir-los oberts. En aquest sentit, ha recordat que cal tenir present la màxima de distància, mans i mascareta.En una línia similar s'ha expressat Mendioroz, que ha demanat ser conscients que «el virus encara és aquí». «És molt important que tot el que puguem ho fem a l'aire lliure i evitem al màxim la interacció social, i moure'ns amb les nostres bombolles de convivència», ha assegurat.Per la seva banda, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha refermat que està prohibit que bars i restaurants serveixin menjar a les barres, i també ha recordat que les terrasses, si tenen sostre, han de tenir almenys dues parets obertes, perquè la ventilació es considera molt important. Si no és així, ha advertit, hauran d'aplicar les mateixes mesures que a l'interior del local.