Un 37% dels associats a PIMEComerç veu negatiu l'impacte del 'Black Friday'

«El sector no pot esperar més a materialitzar les vendes, i més si es té en compte la incertesa en l'evolució de les mesures de reobertura», afirma la patronal. «El comerç opta per apostar fort per vendre com més aviat millor», afegeix PIMEComerç, encara que això suposi fer promocions abans de les dates habituals. De fet, l'any passat, només un 30% dels establiments optava per aquesta opció, percentatge que ara creix al 70%. Un 80% dels enquestats també creu que amb el relaxament de les restriccions es milloraran les vendes.Una altra de les dades de l'enquesta és que el 60% dels consultats farà ús de sistemes de venda digital, com la botiga online, apps mòbils o xarxes socials. El percentatge de pimes que el 2019 comptaven amb aquesta opció era del 21%. «El salt cap endavant de la digitalització del comerç es fa més que evident», constata PIMEComerç.D'altra banda, la patronal apunta que la previsió de tancament de comerços es manté en el 12%, com es preveia a principis d'any.