SATSE rebutja fer proves de detecció de covid-19 a farmàcies perquè comporta «molts riscos»

El sindicat apunta que «no són només interessos estrictament de salut pública, sinó també de caràcter polític en el cas del Govern de Madrid i mercantils per part dels farmacèutics». L'organització assegura que fer les proves a farmàcies «suposaria la vulneració d'almenys dotze normes i lleis espanyoles» i «posar en risc la salut i la seguretat de les persones i dels treballadors».En aquest sentit, SATSE ha explicat que preveu iniciar una «ambiciosa» campanya informativa perquè «tothom sigui conscient que aquesta pràctica irresponsable i il·legal podia posar en risc la seva salut i la de les persones del seu entorn més pròxim en afavorir que es converteixin en focus de contagi i propagació del virus».A més, el sindicat aconsellarà que per a l'adquisició de medicaments i productes d'higiene o bellesa, entre altres, només es vagi en aquelles farmàcies que no facin test covid a persones possiblement contagiades.«Estem assistint a una premeditada i calculada campanya de desinformació perquè el conjunt de la ciutadania no vegi cap problema en el fet de fer aquest tipus de proves diagnòstiques en les oficines privades de farmàcia, i la nostra obligació, com a professionals sanitaris, és aportar-los dades de judici contrastades en benefici de l'únic objectiu que ens mou que és garantir la seva salut i seguretat», apunten des de SATSE.D'altra banda, el sindicat diu que s'incomplirien les normes relatives a la prevenció de riscos laborals. També avisen que les farmàcies, com a entitat privada, no haurien de poder accedir a l'historial clínic dels ciutadans en fer el registre i trasllat dels resultats de la prova.