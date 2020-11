Salut impulsa cribratges intensius amb PCR i tests d'antígens a la regió metropolitana nord

El Departament de Salut ha engegat una onada de cribratges intensius a vuit municipis de la regió metropolitana nord per frenar els contagis de coronavirus. Les proves començaran aquest dilluns a Badalona, Mataró, Santa Coloma de Gramenet i Sabadell -on només es faran a algunes àrees bàsiques de salut- i a la Llagosta i Mollet del Vallès -on es convoca a tota la població- i duraran una setmana. El dimarts està previst que s'iniciï el cribratge a Rubí i el divendres a Terrassa. En aquests dos casos les proves les farà el personal del Banc de Sang i Teixits. Segons Salut, la mesura està dirigida a la població asimptomàtica de més de 16 anys i es farà servir tests d'antígens o PCR. Els cribratges es faran en espais propis de Salut i espais cedits pels ajuntaments dels diferents municipis.El Departament ha explicat que la finalitat del cribratge és frenar l'expansió del virus i trencar les possibles cadenes de transmissió comunitària. Es tracta de detectar el màxim nombre possible de persones infectades, ja que n'hi ha que no presenten símptomes i poden, sense saber-ho, transmetre el virus a la seva família, amics i altres persones del seu entorn.Els cribratges intensius de la Metropolitana Nord compten amb la col·laboració dels vuit ajuntaments implicats, l’Institut Català de la Salut, el Servei de Vigilància Epidemiològica de Salut Pública, el Banc de Sang i Teixits, el Consorci Sanitari de Terrassa i el laboratori del Parc Taulí de Sabadell.