Recuperada una escultura de bronze commemorativa dels Jocs Olímpics de 1992 robada a Barcelona

Els Mossos han detingut un home de 41 anys i han lliurat l'obra a l'Ajuntament

Actualitzada 23/11/2020 a les 16:32

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 41 anys i nacionalitat espanyola com a presumpte autor del robatori de dues escultures de bronze a Barcelona. Es tracta de l'escultura 'Nen amb pilota', de l'artista Joan Bordes, ubicada a l'avinguda Paral·lel, i que es va trobar a faltar al setembre, i 'El llançament', del mateix artista i ubicada a l'Avinguda de l'Estadi, que es va trobar a faltar aquest mateix mes de novembre. Ambdues escultures formaven part d'un conjunt artístic de vuit escultures instal·lades en diferents fonts de l’entorn de la muntanya de Montjuïc per commemorar els Jocs Olímpics de Barcelona ’92. L’obra recuperada s’ha lliurat a l’Ajuntament de Barcelona que reiniciarà les tasques per recuperar i reposar-la.