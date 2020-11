Experts recomanen vacunar primer sanitaris, treballadors de residències i cossos d'emergències

A mesura que hi hagués més disponibilitat de vacunes s'haurien de vacunar la resta de col·lectius susceptibles d'emmalaltir greument: persones d'entre 65 i 79 anys i malalts crònics amb patologies com la diabetis de tipus 2, malalties pulmonars o cardiovasculars, així com persones amb obesitat.L'informe inclou posteriorment a les persones que presten serveis essencials a la població i estan particularment exposades al virus, incloent el personal de transport públic, educatiu o persones que treballen en el sector alimentari. En aquesta fase s'haurien de vacunar també persones institucionalitzades on la capacitat d'aïllament és limitada, com ara presons i centres de refugiats, migrants i altres persones en risc d'exclusió social.Tot seguit hi aniria la resta de la població adulta i es donaria prioritat als majors de 55 anys. Els últims en rebre la vacuna serien els nens, ja que els experts afirmen que la població infantil és la menys vulnerable al virus i, a més, es tenen poques dades sobre la seguretat de la vacuna en aquest grup.D'altra banda, el grup d'experts consideren que aquelles persones que tinguin confirmat que han passat la malaltia «podrien considerar-se com a no prioritàries per a la vacunació, com a mínim en les primeres fases».El GCMSC ha destacat la importància de comunicar clarament a la població els riscos i beneficis de les vacunes, així com la necessitat de mantenir les mesures addicionals de prevenció fins que un percentatge suficient no hagi estat vacunat.Aquest és el primer informe elaborat per aquest grup d'expert i ja en prepara un segon sobre els aspectes clau relacionats amb el control de la pandèmia, com la immunitat, els efectes crònics de la malaltia o les estratègies d'identificació i aïllament de casos i contactes