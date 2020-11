Els Mossos denuncien prop de 800 persones a tot Catalunya des de divendres per saltar-se les restriccions

Sàmper ha repassat les dades més destacades del cap de setmana, on, per part dels Mossos d’Esquadra, s’han instruït 797 actes de denúncia per incompliments de les mesures restrictives des de divendres a diumenge, i han tancat quatre locals. El conseller ha destacat que durant el cap de setmana també s’han detectat tres festes en què s’incomplien les mesures sanitàries.La nit de divendres a dissabte va haver d'intervenir la Guàrdia Urbana de Barcelona per aturar una festa no autoritzada a la muntanya de Montjuïc amb 80 persones que estaven bevent alcohol i no complien les mesures sanitàries. Es van instruir 80 denúncies i es va produir el seu desallotjament. Pel que fa a la nit dissabte a diumenge, els Mossos van haver d’intervenir al carrer Miquel Romeu de l'Hospitalet de Llobregat per l’incompliment de les mesures sanitàries i en concret perquè s’estava produint una festa en un local amb 18 persones. Es va procedir al tancament del local i es van aixecar 18 actes. Finalment, la nit de diumenge a dilluns, es va intervenir en un pis del Passeig de Gràcia de Barcelona on hi havia 20 assistents que van ser desallotjats amb 20 actes instruïdes.El titular d’Interior ha explicat que les dades acumulades des del 16 d’octubre fins avui indiquen un total de 40.246 actes, 18.797 instruïdes per Mossos d’Esquadra i 21.449 instruïdes per Policies Locals. Així mateix, hi ha hagut 644 denúncies a establiments, 212 instruïdes per Mossos d’Esquadra i 432 per les Policies Locals. Pel que fa a identificacions de persones, el total és de 81.693, 16.953 dutes a terme per Mossos d’Esquadra i 64.740 per Policies Locals.Pel que fa a la mobilitat, Sàmper ha explicat que durant el cap de setmana hi ha hagut una mobilitat molt baixa amb dades generals similars a les de setmanes anteriors i una major mobilitat el dijous, «si bé aquest dijous aquest augment de la mobilitat va ser significativament inferior als anteriors», passant del 12 i el 7% de dijous anteriors a un augment de només un 2,6%. «Pel que sembla, la dinàmica d’avançar el cap de setmana als dijous per marxar a les segones residències ha baixat de forma notable», ha afegit.La mobilitat de divendres dia 20, a l’entorn metropolità mostra una disminució del 39% i als grans corredors del 34%. Dissabte 21, a l’entorn metropolità la disminució és del 79% i als grans corredors del 71%. Diumenge, a l’entorn metropolità hi ha hagut una disminució del 84% i als grans corredors del 77%.Per la seva banda, la intendenta dels Mossos d’Esquadra, Mònica Luís, ha posat en valor que «pel que fa als delictes en general, la mitjana de novembre és de 1.783 fets diaris i ara ens situem en 1.279 fets, el que suposa una disminució del 28%». Els robatoris amb violència i intimidació han baixat a la meitat de 84 a 44 diaris, i els furts també han disminuït substancialment, de 583 a 308 diaris. Les estafes, en canvi, han crescut, aprofitant sobretot el comerç per internet, passant de 213 a 267 diàries.