Els gimnasos reobren a mig gas i es reivindiquen com a espais segurs

Represa de l'activitat per fases

«De moment tot està anant molt bé; ahir es van obrir les reserves i avui al matí tenim totes les sessions plenes», ha comentat Urgell, poques hores després que els gimnasos de la cadena obrissin les portes. «Veiem que la gent compleix les mesures de seguretat», ha afegit. De fet, al llarg de la setmana passada, el grup DIR ja va avisar per correu a tots els seus socis de les noves mesures per poder accedir a les instal·lacions, que es resumien en portar mascareta, venir canviat de casa i haver fet una reserva prèvia per utilitzar els diferents equipaments.Per altra banda, el grup també ha instal·lat nous dispensadors de gel desinfectats a totes les sales i ha posat en marxa un protocol validat per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) i l'Hospital Clínic. Aquest consisteix en el control de l'aforament, la presa de temperatura als usuaris, la millora en els sistemes de ventilació, la traçabilitat i la desinfecció continuada de les instal·lacions. Alhora, els professionals de la cadena controlen que tots els usuaris compleixin les mesures en tot moment.Davant aquest escenari, Urgell ha volgut subratllar que els gimnasos «són espais segurs» i ha demanat que se'ls permeti incrementar la capacitat màxima dels espais. «Una de cada quatre persones de Barcelona i l'àrea metropolitana és sòcia d'un gimnàs; algunes d'elles necessiten fer esport per necessitats mèdiques», subratlla.A hores d'ara, els gimnasos només poden obrir amb un aforament màxim del 30%, amb cita prèvia i sense vestidors (excepte les piscines). Pel que fa a les activitats a l'aire lliure, l'aforament màxim és del 50%. A partir del segon tram d'obertura, la capacitat màxima dels gimnasos s'eleva al 50%, tot i que l'ús dels vestidors es manté restringit exclusivament a les piscines.Finalment, en el tercer i quart tram del pla de reobertura, els gimnasos podran obrir amb un aforament màxim del 70%. Novament, els vestidors només es podran utilitzar a les piscines.