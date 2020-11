Els catalans, els menys interessats en la informació política en comparació amb la resta de l'Estat

Es mostren interessats sobretot per la informació local

Els catalans són els que més confiança tenen a les xarxes socials, juntament amb la Comunitat Valenciana. En general, els ciutadans de Catalunya tendeixen a fiar-se més dels mitjans privats que dels públics, i es mostren menys interessats que la mitjana espanyola pel que fa a la informació política. Així es mostra en els resultats d'una enquesta realitzada a 4.300 persones a tot el territori nacional per GAD3 i la Fundació AXA per al Fòrum independent 'Periodismo2030'.Pel que fa als hàbits d'informació, els ciutadans de Catalunya es mostren, igual que els de la resta de l'Estat, interessats sobretot per la informació local, seguida de la informació de medi ambient, la sanitària, la científica i, només en cinquè lloc, per les notícies polítiques: mentre un 84 per cent prefereix la informació local i un 81 per cent la de medi ambient, només un 75 per cent diu apassionar-se per la informació política, enfront d'un 81 per cent a Madrid o un 80 per cent a Galícia, sempre d'acord amb el macro sondeig de GAD3 i la Fundació AXA.La televisió és la principal font d'informació diària per a un 64 per cent dels catalans, enfront d'un 68 per cent de la Comunitat Valenciana i del 67 per cent de la Comunitat de Madrid. La majoria dels catalans aposten per la televisió, més que per la ràdio, per veure les tertúlies: un 69 per cent, molt similar al 70 per cent de Madrid i al 67 del País Basc. Són xifres molt allunyades del següent mitjà triat per a seguir les tertúlies, la ràdio: un 35 per cent dels catalans opten per aquest mitjà enfront del 38 per cent d'Andalusia, Castella i Lleó i Madrid.Pel que fa a la confiança en els mitjans, els ciutadans de Catalunya prefereixen els privats, un 21 per cent enfront del 17 per cent que posa la seva confiança en els mitjans de comunicació públics. D'altra banda, Catalunya, juntament amb el País Basc, és la Comunitat que amb major intensitat demana «als periodistes que siguin més crítics amb el poder»: avaluen el seu grau d'acord amb aquesta afirmació en 4'2 sobre 5, mentre que li donen una nota de 2'8 a l'afirmació d'«es pot confiar totalment en els mitjans», una dada per a la reflexió, molt similar a la resta d'Espanya. També es mostren els catalans al capdavant dels qui creuen que, «si volem informació de qualitat, hem d'estar disposats a pagar-la»: avaluen el seu grau d'acord amb aquesta afirmació en 2'7 sobre 5.El Fòrum Periodismo2030, una organització independent de partits i institucions dedicada a la reflexió sobre el futur del periodisme en la nova era, manté taules rodones virtuals amb informadors de diversos camps amb destinació a un llibre que es publicarà aquesta primavera. En l'actualitat celebra debats amb periodistes de diversos mitjans catalans, per a un estudi específic sobre les relacions informatives entre Catalunya i la resta de l'Estat.Periodisme 2030 compta amb el suport de diverses universitats i organitzacions periodístiques i amb l'agència de les Nacions Unides per a la Formació, Unitar-ONU.