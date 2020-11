El Govern espera vacunar a unes 175.000 persones a principis d'any

Salut preveu comptar amb 350.000 dosi de la vacuna de Pfizer, que aquesta es dispensa en dues injeccions

El Govern ha comprat deu milions de xeringues amb l'esperança de començar a vacunar contra la covid-19 a finals de gener, segons ha informat aquest dilluns la consellera de Salut, Alba Vergés.En roda de premsa juntament amb el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, el coordinador de la unitat de seguiment de la covid-19, Jacobo Mendioroz, i la intendent dels Mossos d'Esquadra, Mònica Luis, la consellera ha alertat que el pla per fases per a suavitzar les restriccions, que s'inicia avui en bars, restaurants i altres establiments, «no s'ha replantejat» i que continuarà tal com estava previst.Salut preveu comptar amb 350.000 dosi de la vacuna de la companyia Pfizer, amb el que s'espera immunitzar a unes 175.000 persones a principis d'any, ja que aquesta es dispensa en dues injeccions.Mendioroz ha indicat que l'«ordre» de vacunació a partir de gener tindrà en compte a les persones més vulnerables, als treballadors essencials i que tenen major exposició al virus, a les persones de determinats col·lectius amb més risc de transmissió i també per al control de brots, encara que no necessàriament per aquest ordre.«S'estan estudiant diferents estratègies i es consideraran quins són els col·lectius a prioritzar», ha afegit el coordinador, que ha recordat que «encara hi ha molta gent als hospitals» intentant superar la infecció de la segona onada.Vergés ha repetit avui una de les frases que ha utilitzat molt durant el que portem de pandèmia, la d'anar «pas a pas, concretant l'estratègia», en aquest cas pel que fa a la vacunació contra el coronavirus.«Tenim un grup de treball estable» que definirà l'ordre en el qual es vacunarà a la població, ha precisat la consellera, que no ha concretat qui componen el mateix ni tampoc quines professions o especialitats mèdiques o investigadores tenen els seus membres.Per part seva, una plataforma independent de científics promoguda conjuntament per l'Institut de Salut Global de Barcelona i el Col·legi de Metges de Barcelona ha donat a conèixer avui la seva proposta que el primer grup a vacunar-se contra la covid-19 hauria de ser el personal sanitari en contacte amb pacients i els treballadors de residències d'ancians i personal de primers auxilis, atès que és el col·lectiu més exposat.Després, arribaria el torn dels grups més vulnerables, com les persones majors de 80 anys, que fins ara han suposat més de la meitat dels morts en el que portem de pandèmia a Catalunya.Mendioroz ha augurat avui que el procés de vacunació, que previsiblement es farà des de l'atenció primària, «no serà ràpid» donades les diferents vacunes existents i les maneres de conservació diverses d'aquestes.Mentre arriba aquest esperat moment, la consellera de Salut ha recordat que «ens queden gairebé dos mesos» fins a finals de gener i que es continuen produint contagis, per la qual cosa ha reclamat de nou la implicació de la societat catalana en la prevenció.Coincidint amb el primer dia de reobertura d'activitats com els bars i restaurants, Vergés ha assegurat que la normalització dels centres comercials quedarà pendent fins a la fase dues del pla, tenint en compte els indicadors de la malaltia i el seu nivell de contagi, sense «replantejaments».