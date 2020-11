Correos convoca 840 places fixes a Catalunya

Aquest dilluns ha començat el procés d'inscripció, que acabarà el dia 1 de desembre

Actualitzada 23/11/2020 a les 11:51

L'empresa pública Correos ha convocat un total de 3.381 places de personal laboral fix en tota Espanya, 840 d'elles a Catalunya.Aquest procés, la inscripció del qual comença aquest dilluns i acaba el pròxim 1 de desembre, implica la convocatòria de 2.356 places per a exercir funcions de repartiment d'enviaments, 505 llocs per a tasques logístiques i 520 places d'atenció al client en oficines, ha informat la companyia en un comunicat.Catalunya és la comunitat autònoma amb major nombre de places ofertes, 840; seguida per Madrid, amb 590, i la Comunitat Valenciana, amb 473 llocs.Es tracta d'una convocatòria conjunta que inclou els llocs corresponents a les taxes de reposició aprovades per a l'any 2019 (1.381 llocs), així com 2.000 llocs dels contemplats en el pla d'estabilització d'ocupació temporal 2018-2020 signat amb els sindicats.