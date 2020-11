Catalunya inicia la desescalada amb l'obertura de la restauració, la cultura i l'esport

Es manté el toc de queda nocturn entre les 22.00 i les 06.00 hores i tampoc es podrà sortir del municipi els caps de setmana

Actualitzada 23/11/2020 a les 09:23

El pla de desescalada aprovat pel Govern català permet obrir a partir d'aquest dilluns bars i restaurants amb un límit d'aforament del 30% a l'interior i ininterrompudament fins a les 21.30 hores, mentre que les activitats culturals podran reprendre's amb el 50% de l'aforament.El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ha publicat aquest cap de setmana la resolució que permet iniciar el pla de desescalada proposat pel Procicat, després de constatar la disminució dels contagis pel coronavirus de la covid-19 en els últims dies.En aquesta primera fase de la desescalada es manté el toc de queda nocturn entre les 22.00 i les 06.00 hores i tampoc es podrà sortir del municipi els caps de setmana, ni tan sols per acudir a actes culturals.Malgrat tot, el sector de la restauració, tancat des del passat 16 d'octubre, podrà tornar a obrir les seves portes, i també es reprendran les activitats culturals, encara que amb el 50% d'aforament i un màxim de 500 persones, una limitació que també hauran de respectar les biblioteques i museus.Les sales de concerts, que inicialment havien quedat al marge de l'obertura per un error de publicació en el DOGC, podran finalment reobrir des d'avui després de ser corregit el text, però no així el sector de l'oci nocturn, que romandrà tancat d'acord amb el toc de queda.La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha celebrat la reobertura del sector, encara que ha demanat al Govern que ampliï el toc de queda fins a la 01.00 els caps de setmana i com a mínim fins a les 02.00 la nit de Cap d'any, alhora que ha reclamat que puguin reobrir les discoteques i sales de festes.Segons càlculs de Fecasarm, només el 40% dels locals de restauració reprendran les seves activitats els pròxims dies, ja que les limitacions horàries imposades al sector i el tancament perimetral municipal dels caps de setmana no compensaran les despeses que comporta aixecar la persiana.Per això, la patronal ha exigit a la Generalitat que modifiqui els horaris de tancament dels locals i que pacti amb el Govern un nou toc de queda fins a les 01.00 hores els caps de setmana, a partir del pròxim dia 4 de desembre, coincidint amb l'inici del pont de la Constitució.Així mateix, ha urgit al Govern a «deixar sense efecte urgentment» el tancament perimetral del cap de setmana, la qual cosa permetria «salvar mínimament la campanya de Nadal» i permetria que alguns locals celebressin la Nit de Cap d'any, «que hauria de tenir un horari especial, com a mínim fins a les 02.00 hores per a totes les activitats».Les instal·lacions i equipaments esportius també podran obrir amb un aforament del 50% si són a l'aire lliure i del 30% en espais tancats, encara que queden exclosos de la prohibició els centres d'alt rendiment i els espais d'ús per competicions oficials nacionals i internacionals.La resolució publicada en el DOGC indica que, en el marc de l'estat d'alarma decretat fins al 9 de maig de 2021, es manté el confinament perimetral els divendres i caps de setmana, la restricció de la mobilitat nocturna entre les 22.00 i les 06.00 hores, la limitació dels grups a un màxim de sis persones -excepte si són conviventes-, així com la limitació d'aforament a llocs de culte.Segons precisa el text, la durada d'aquestes mesures és de 14 dies i, amb elles, es pretén dur a terme «un procés d'obertura progressiva de les activitats», encara que el pla de desescalada queda condicionat al fet que la velocitat de reproducció de la covid (Rt) es mantingui per sota de 0,9, així com el fet que no augmenti la pressió assistencial als hospitals.Es puntualitza, en aquest sentit, que pot haver-hi un procés de reobertura asimètric, en funció de les dades sanitàries de les regions sanitàries de Catalunya o les demarcacions territorials que es fixin.