Baixa un 8% en un any la constitució d'empreses a Catalunya

L'informe del Col·legi recull també les variacions anuals de mes a mes, de tal manera que registra la situació en els mesos de confinament a causa de la pandèmia de la covid-19. A Catalunya, l'abril del 2020 es van constituir un 88,4% menys d'empreses que el mateix mes de l'any anterior. Va ser el descens més pronunciat, seguit del maig, amb un 67,5% menys.Al juny la situació va canviar de manera dràstica, i els números vermells van canviar per verds. En concret, es van constituir un 7,3% més d'empreses que un any enrere. Al juliol la xifra va tornar a ser negativa (un 10,9%), igual que a l'agost (un 1,3%).En canvi, al setembre va tornar a ser positiva, un 22,7%, per tornar a baixar l'octubre amb el 8% esmentat.Pel que fa als concursos de creditors, dels 392 totals 268 van ser voluntaris (un 28,2% més que un any enrere), i 124 necessaris (un 69,9% més).