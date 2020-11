Arrenca la campanya de La Grossa de Cap d'Any, que enguany destinarà els beneficis a afectats per la covid-19

Premis

Beneficis

Aquest any s'han posat a la venda 100.000 números amb un total de 50 sèries, cinc de les quals en format electrònic. El preu per bitllet és de 10 euros. Hi haurà vuit grans premis, un primer de 200.000 euros per bitllet, un segon de 65.000 euros per bitllet, un tercer de 30.000, dos quarts de 10.000 i tres cinquens de 5.000.A més, es mantenen els premis a les terminacions dels vuit números guanyadors, així com el número anterior i posterior de cadascun d'ells. Així, més de 850.000 bitllets poden tenir algun tipus de premi.Els bitllets es poden comprar als punts de venda de la xarxa comercial de Loteries de Catalunya, i també es pot demanar el número que es desitgi a qualsevol establiment amb terminal, on es podrà imprimir el bitllet amb el número escollit en funció de la disponibilitat. A més dels punts de venda habituals, es podrà comprar bitllets de La Grossa a supermercats o a través d'internet.Loteries de Catalunya destina els beneficis de manera íntegra al suport de projectes socials que es canalitzen a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. L'entitat remarca que al llarg de la seva història s'han destinat més de 270 MEUR a programes com plans de protecció a la infància, a la tercera edat i a persones amb discapacitat. Enguany els beneficis seran per a persones afectades per la covid-19.