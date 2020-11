Sàmper defensa mantenir les eleccions al 14-F però no a «qualsevol preu»

Llistes de JxCat

«Corresponsabilitat» per a la represa

Les festes

En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha detallat que des del Procicat s'estan fent una sèrie de protocols. El primer sobre les mesures als col·legis i els «punts negres» on no es poden fer les eleccions si es donen certes circumstàncies, mentre que ara s'està fent un segon document sobre els actes de precampanya i campanya per veure com han de ser per garantir que no provoquin «endarreriments o empitjoraments» en l'àmbit sanitari. «I faltaria un tercer document que seria el marc de totes les eleccions», ha detallat Sàmper sobre aquest marc, que es gestiona des del Procicat amb la intervenció directa del conseller Bernat Soler, i que hauria d'estar tancat aquesta setmana.Amb tot això i amb una consulta al síndic de Greuges es definirà quins són els punts que «impedirien» fer les eleccions. Segions ha dit, tot va en la línia de garantir que la ciutadania pugui lliurement votar i que aquest dret no tingui conseqüències negatives al dret de sufragi.Sobre la filtració de l'esborrany del darrer Procicat, Sàmper ha dit que desconeix l'origen d'aquesta i que «es deplorable». Ha dit que això no només no ha de passar sinó que cal fer «un exercici d'autocrítica molt important» i demanar perdó. «És un exemple inadmissible», haafegit Sàmper. Tanmateix, ha dit que dins del Govern hi ha «formes d'entendre aquesta descompressió social i econòmica de forma diferent». «No creguin que és que JxCat pensa una cosa i ERC una altra, ja que hi ha consellers que són d'un partit que pensen més el que pensa l'altre partit, i a la inversa», ha afirmat Sàmper.Sobre si anirà a les llistes de JxCat, ha dit que tot i que li agradaria anar-hi, encara no ho sap perquè ho ha de parlar amb el seu partit, però que es presentarà a les primàries que hi ha la setmana vinent. Pel que fa a repetir en el seu càrrec, ha dit que li agradaria tornar a ser conseller d'Interior perquè s'hauria d'acabar una feina que consisteix en què el següent conseller d'Interior ha de poder tenir la pau i la tranquil·litat de fer la seva feina. «El conseller que em precedeixi hauria de tenir l'oportunitat de fer una feina llarga en el temps», ha dit Sàmper.Pel que fa a l'inici de la represa de l'activitat a partir de dilluns, el conseller ha avisat que serà un «exercici de corresponsabilitat», i ha citat que en les darreres sis setmanes s'han imposat més de 30.000 sancions a ciutadans per l'incompliment de les mesures contra la pandèmia. Els Mossos n'han interposat 16.097, mentre que les policies locals n'han aixecat 18.529, especialment per no respectar el toc de queda.Sobre les sales de concerts, ha dit que «era un error purament material» de la primera edició, i que «era un error sintàctic pràcticament». Ha precisat que les sales podran obrir amb un aforament del 50% i un màxim de 500 persones. En el compliment de les mesures als bars i restaurants i al sector de la cultura, Sàmper ha dit que «és impossible que hi hagi a tots els bars i restaurants i centres culturals una parella de policies», i ha avisat que la solució màgica no existeix i que cal seguir la reducció de la interacció social, i que per això el confinament nocturn no es treu i el tancament de Catalunya «dura el que dura».Sobre Cap d'Any, el conseller ha dit que hi haurà toc de queda fins a les 10 de la nit «si tot ha anat bé», ja que no es passarà de tram de forma automàtica, sinó que s'han de donar «unes circumstàncies». Ha concretat que es passa de tram quan la RT està per sota de 0,9 i amb disminució d'ingressos hospitalaris; si es registra entre 0,9 i 1 i amb manteniment d'ingressos es prorroga el mateix tram, i si s'està per sobre d'1 i amb ingressos en augment, es faria un retrocés de tram.Per tant, el conseller ha recomanat anar «tram a tram», i seguir la norma de mascaretes, distància, rentat de mans ventilació i no barrejar diferents bombolles de convivència, ja que només així es podrà anar passant de tram. De fet, Sàmper ha alertat que la situació actual es dona estant en la tardor, i que caldrà veure l'afectació del fred, que arribarà al quart tram. «Tots sabem que el gener i el febrer són molt durs a nivell climatològic i s'ha de veure com evoluciona».Pel que fa al nomenament de Jordi Arasa com a cap dels Tedax, Sàmper ha recordat que està pendent d'una resolució judicial al Tribunal Suprem perquè la seva sentència no és ferma: «Si esdevingués ferma amb una privació de llibertat com és la que hi ha recorreguda, això seria motiu suficient perquè no pogués tenir accés al càrrec». A més, ha defensat que no ha intervingut de forma directa en això, i quan la sentència sigui ferma es decidirà, mentre que ara «la coherència i la lògica convidava a aturar el procediment».