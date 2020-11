Salut avala la desescalada: «Estem en unes condicions adequades, que no sobrades, per fer el pas de cara a demà»

Ramentol avisa que haurà de ser un Nadal diferent «si no volem que els Reis ens portin un nou brot epidèmic»

Actualitzada 22/11/2020 a les 12:07

El secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha avalat el pla de desescalada quan falten menys de 24 hores per entrar en vigor a Catalunya i així relaxar les restriccions contra la covid-19. «Tenim unes condicions de seguretat adequades, que no sobrades, per fer el pas de cara a demà», ha reconegut Ramentol aquest diumenge als micròfons de Catalunya Ràdio. «Estem on prevèiem que estaríem, per això vam demanar aquesta pròrroga de 10 dies de les mesures», ha continuat el secretari general de Salut, que ha volgut recordar però que «no s'ha deixat encara la fase d'onada epidèmica». De fet, Ramentol ha volgut avisar la ciutadania que necessàriament haurà de ser un Nadal diferent «si no volem que els Reis ens portin un nou brot epidèmic».