El CatSalut destaca la importància de baixar dels 300 llits de crítics per encarar un «probable» tercer rebrot

Actualitzada 21/11/2020 a les 12:17

L'activitat hospitalària que s'ha hagut de desprogramar als centres hospitalaris durant la segona onada de la covid-19 serà inferior al 10%. Així ho ha avançat el director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, en una entrevista al 324, unes xifra que encara és provisionals perquè es calcula «a mes vençut» i que ha atribuït a l'experiència de la primavera passada i als «reforços i canvis administratius». Comella ha reiterat que les operacions i visites no urgents ajornades aquest any no es podran recuperar fins a finals del 2022, en «18, 20 o 24 mesos». També ha destacat la importància de baixar dels 300 pacients a la unitat de crítics per encarar una «probable» tercera onada de la pandèmia «amb una pressió més baixa».