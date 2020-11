Catalunya registra 1.828 nous casos, 44 morts i 12 persones menys a l'UCI

El risc de rebrot baixa 22 punts (331) i la incidència a 14 dies cau a 461, amb 134 ingressats menys

Actualitzada 21/11/2020 a les 10:34

El risc de rebrot segueix baixant a Catalunya, retrocedeix 22 punts en les últimes 24 hores i se situa en els 331, segons l'última actualització del Departament de Salut. La velocitat de propagació, l'Rt, es manté un dia més en 0,76, mentre que la incidència a 14 dies cau a 460,89 (divendres era de 495,15). En paral·lel, s'han declarat 1.828 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), fins als 298.596 des de l'inici de la pandèmia. El 7,75% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. També s'ha informat de 44 noves morts, amb un total de 15.433. Pel que fa als hospitals, hi ha 2.060 ingressats per covid-19 (-134) i 527 a l'UCI (-12). És el cinquè dia consecutiu amb baixada d'ingressats i el quart pel que fa a les UCI.