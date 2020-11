Baixen a 1.396 els grups escolars confinats (-79) i a 33.442 les persones en quarantena (-1.629), amb 3 centres tancats

El nombre de grups escolars confinats per un positiu de covid-19 és de 1.396, 79 menys que aquest dijous. Segons les dades del Departament d'Educació, representen l'1,94% del total. Hi ha 33.442 persones confinades, 1.629 menys que en el balanç anterior.D'aquestes, 31.877 són alumnes, 1.516 docents i personal d'administració i serveis i 49 personal extern. En els darrers deu dies s'han confirmat 3.137 positius, 2.871 entre alumnat, 255 entre docents i personal d'administració i 11 entre personal extern. Els positius acumulats declarats són 28.295, 358 més que en el balanç anterior. Actualment hi ha 3 centres completament tancats a Catalunya, els mateixos que divendres.