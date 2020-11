Salut reactivarà els cribratges poblacionals incorporant els test d'antígens i amb estratègies per sectors

Assegura que es pot parlar de testatge massiu

El Departament de Salut reactivarà els cribratges poblacionals i ho farà incorporant els tests d'antígens i amb estratègies per sectors. El secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha explicat a TV3 que es recuperarà aquesta estratègia un cop s'ha sortit de la segona onada epidèmica, com ja es va fer a l'estiu amb l'objectiu «d'anar a buscar el virus abans que vingui». Ha afegit que es faran servir tests d'antígens, tot i que ha mantingut cauteles sobre el seu ús i sempre sense deixar de banda les PCR. A més, ha explicat que s'està en diàleg amb les patronals per tal d'assolir una «estratègia conjunta» i sectoritzada per fer aquests cribratges. Ha afirmat també que és «aviat» per parlar d'excepcions al toc de queda per Nadal o Cap d'Any.Ramentol ha defensat que les mesures restrictives que es van posar en marxa a Catalunya han funcionat i que així ho demostren la baixada de casos, de la velocitat de propagació i de la pressió assistencial, tot i que ha reconegut que «ha costat una mica més» que això es notés a les UCI. Així, ha confiat que dilluns s'estarà «en condicions» de començar la reobertura, tot i no complir-se els criteris inicialment previstos pel propi Govern.Per tal d'evolucionar de tram o fase, Salut mirarà que l'Rt continuï per sota del 0,9 i que els ingressos continuïn baixant. Aquesta evolució podria ser diferent segons els territoris, ja siguin les regions sanitàries o àrees més petites com les comarques o fins i tot municipis.Un cop iniciada aquesta obertura, no ha descartat «petits augments» en la taxa de transmissió d'aquí a 15 dies però ha afegit que l'important és que es mantingui per sota de l'1. «Podria ser que a mesura que obrim la disminució de l'Rt s'alenteixi, si s'alenteix o creix una mica dependrà de la resposta que tindrem com a ciutadans», ha declarat.El secretari de Salut ha afirmat que no tot dependrà del pla de desescalada sinó que es reforçarà el cribratge. Així, ha recordat que s'han comprat 8,5 milions de tests d'antígens i per això ha dit que es pot «parlar de testatge massiu». Ha afegit però que la qüestió és «com utilitzar-los» i ha reconegut que és possible que en les properes setmanes aquests tests «ampliïn l'aplicabilitat en altres sectors on ara no s'estan aplicant».Ramentol ha afegit però que el test dona una «foto fixa d'un moment» i ha apuntat que el més important és «poder mantenir una estratègia». En aquest sentit, ha explicat que ja s'ha reforçat amb 400 persones l'Agència de Salut Pública perquè a partir de dilluns puguin reforçar les tasques de rastreig.Sobre el paper de les farmàcies, ha insistit que hi ha qüestions administratives i legals que s'estan acabant d'estudiar per veure quin és el paper que han de tenir sobre els tests.Sobre el Nadal, ha apuntat que l'objectiu del pla «no és específicament salvar el Nadal «sinó que el primer objectiu és «que no hi hagi cap altra onada epidèmica». Ha afegit que si aquesta ha de venir, un segon objectiu és que sigui «el més tard possible» i sense haver de tancar cap sector. Ha reconegut però que el Nadal cau en aquest moment i ha afegit: «Com a objectiu terciari sí, intentarem salvar el Nadal».Ramentol ha defensat que el pla és el resultat de «moltes visions que venen des de punts de partida diferents» i que el resultat és «el millor equilibri» que s'ha trobat després de debats interns i «nervis» als departaments. Tot i això, ha defensat la relació «exemplar» entre el nivell tècnic i el polític.