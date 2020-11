Salut farà PCR amb kits d'automostra que es recolliran a la farmàcia

Es faran proves en zones d'alta incidència però també en llocs estratègics i en entorns com el laboral o l'esportiu

Actualitzada 20/11/2020 a les 12:40

El Departament de Salut ha anunciat aquest divendres una estratègia de cribrartge massiu amb PCR d'automostra a les farmàcies i amb la incorporació de 500 rastrejadors més (arribant als 3.000). La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que la intenció és «anar a buscar el virus» amb cribratges comunitaris, intensius, en zones d'alta incidència però també en llocs estratègics amb unitats mòbils i temporals. A les farmàcies es faran PCR d'automostra. D'altra banda, també hi haurà cribratges a col·lectius vulnerables, com ara a les residències, i també en entorns específics, com ara el laboral, a través de les entitats esportives i també al món sanitari.