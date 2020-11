Pere Aragonès és escollit candidat d'ERC a la presidència de la Generalitat

D'aquesta manera queden definides, doncs, quines són les quatre persones caps de llista d'Esquerra Republicana a les quatre demarcacions en no haver-se presentat altres candidatures, i conclou el procés de primàries. Segons una nota dels republicans, el coordinador nacional d'Esquerra, Pere Aragonès, ha aconseguit 2.343 signatures d'aval vàlides, que representen un rècord en la història del partit, superant les 2.105 signatures aconseguides per Oriol Junqueras a les eleccions europees del 2019.Raquel Sans, per la seva banda, ha aconseguit 341 avals vàlids per Tarragona; Marta Vilalta, 225 per Lleida; i Teresa Jordà, 284, a Girona. En tots els casos, s’ha aconseguit el suport de més del 10% de les persones militants a la federació de cadascú. A partir d’ara, el procés intern continua en marxa per triar els membres que hauran d'integrar el conjunt de la llista electoral dels republicans, que haurà de ser ratificada el 12 de desembre pel Consell Nacional de la formació.