ERC guanyaria les eleccions al Parlament amb 36-37 escons, segons el CEO

Majoria independentista

L'enquesta realitzada entre el 13 d'octubre i el 7 de novembre a 2.000 persones assenyala, a tres mesos de les eleccions previstes per al 14 de febrer, que ERC i la CUP són els partits independentistes que van a l'alça mentre que JxCat perdria escons i el PDeCAT estaria al límit de tenir representació al Parlament ja que l'enquesta li dona una forquilla entre 0 i 1 diputat.PSC i PPC es beneficiarien de la patacada de Cs, que quedaria en quarta posició amb 13-14 escons. Els socialistes podrien pujar entre 5-6 diputats mentre que els populars doblarien escons fins a 8-9. D'altra banda, els comuns es mantenen igual o, com a molt, en perdrien un o en guanyarien un.La suma de diputats d'ERC i JxCat seria d'una forquilla entre 64 i 67 escons, per tant, com a molt es quedarien a un diputat de la majoria absoluta, fixada en 68. Així doncs si el PDeCAT aconseguís entrar al Parlament amb un diputat (l'enquesta li dona una forquilla d'entre 0-1), podrien aconseguir just la majoria absoluta sumant amb ERC i JxCat. I en aquest cas no necessitarien el suport de la CUP.Un eventual acord entre ERC, PSC i comuns sumaria entre 65 i 69 escons, per tant amb possibilitats d'aconseguir la majoria absoluta tot i que tant ERC com el PSC han descartat un tripartit.Pel que fa al Congrés, si es repetissin les eleccions, el CEO atorga a ERC 15 escons, millorant els 13 actuals, i seria la primera força política a Catalunya, ja que el PSC en segona posició mantindria els 12 actuals o en sumaria un més. JxCat també es mantindria amb 8 o en perdria un, els comuns caurien de 7 a 6, Vox en tornaria a aconseguir 2, la CUP igualment repetiria els 2 o en perdria un, i Cs passaria de 2 a 1. El PDECat, en aquest cas, no aconseguiria entrar al Congrés.La majoria independentista al Parlament podria augmentar i passar dels 70 diputats actuals als 75 o fins i tot els 76 en cas que el PDeCAT obtingués un diputat. Pel que fa al percentatge de vot independentista, se superaria per molt poc el llindar del 50% sumant el 24,4% d'ERC, el 18,7% de JxCat, el 5,3% de la CUP i el 2,4% del PDeCAT. Concretament se situaria en el 50,8%, 3,2 punts més que a les darreres eleccions del 2017, quan va ser del 47,6%.