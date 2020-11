El jutge deixa en llibertat el fals metge que va treballar a centres sanitaris durant la covid-19

Has estat set mesos a la presó i ara el jutge considera que ja no hi ha risc de destrucció de proves

Actualitzada 20/11/2020 a les 21:13

El jutge ha deixat en llibertat el fals metge que va treballar a centres sanitaris durant la primera onada de la covid-19, segons ha publicat SER Catalunya. L'home va aconseguir actuar com a metge a diferents equipaments hospitalaris i va signar certificats de defunció de malalts de coronavirus. A més va visitar pacients i gent gran tot i saber que podia estar infectat, tal i com es va confirmar un cop a la presó, afirma el mateix mitjà. Ara, set mesos després de l'empresonament preventiu, el jutge considera que ja no hi ha risc de destrucció de proves ni de fugida. L'investigat haurà de presentar-se cada 15 dies al jutjat i també haurà d'entregar cada dues setmanes un informe de vida laboral per demostrar que no ha tornat a exercir.