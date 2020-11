D'altra banda, un 47,7% dels enquestats creu que el tancament d'altres serveis era necessari per la situació epidemiològica, el 27,4% apunta que s'hauria d'haver fet tot el possible per mantenir-los en funcionament i un 15,3% afirma que s'ha tardat massa a reobrir-los per part de l'administració.La presidenta d'ACRA, Cinta Pascual, ha assegurat que davant d'una crisi sanitària sense precedents «s'ha donat la millor resposta» i ha celebrat que així també ho perceben els familiars segons el resultat de l'enquesta.