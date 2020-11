Detecten anticossos enfront del coronavirus tres mesos després de la infecció en personal sanitari

En el pic de la pandèmia a Espanya, l'equip va mostrar que la prevalença d'infecció per SARS-CoV-2 en el personal sanitari era del 11,2% (el 9,2% tenia anticossos i el 2% tenia una infecció activa detectada per PCR). Aquesta xifra era lleugerament major que la prevalença estimada d'anticossos en la població general de Barcelona (7%) segons un estudi de seroprevalença realitzat poc temps després.En el nou estudi es presenten els resultats a tres mesos de seguiment de la mateixa cohort de treballadors. De les 82 persones seropositives identificades després d'un mes, l'equip va seguir 66 d'elles durant dos mesos addicionals. Al tercer mes, la majoria (78%) ja no tenia nivells detectables d’IgM, algunes (24,5%) ja no tenien IgA detectable, però la gran majoria (97%) mantenia nivells detectables d’IgG.De fet, els nivells d’IgG van augmentar en algunes de les persones participants respecte a la primera anàlisi. Els casos simptomàtics tenien nivells més elevats d’IgA però tant en els simptomàtics com en els asimptomàtics, els anticossos van disminuir a una velocitat similar. En general, els nivells d’IgG1 van ser més elevats, encara que es va observar una correlació entre nivells elevats d’IgG2 i la durada dels símptomes.L'equip SEROCOV1 (que inclou investigadors de diversos programes d’ISGlobal i dels serveis de Salut Laboral i Salut Internacional de l'Hospital Clínic) té previst seguir a aquesta cohort durant més temps per a estudiar l'evolució de seroprevalença en aquest col·lectiu d'alt risc, així com la durada de diferents tipus d’anticossos enfront de diferents antígens del virus i el seu paper per protegir contra la malaltia i reinfecció.