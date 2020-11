Confusió a la restauració: l'últim pla del Govern només permet servir sopars a partir de les sis de la tarda

El Procicat preveu tancar aquesta tarda els últims serrells de la normativa

Actualitzada 20/11/2020 a les 17:06

Confusió al sector de la restauració per l'última versió del pla del Govern per a la reobertura de bars i restaurants, que preveu que a partir de les sis de la tarda només es puguin servir sopars. Així ho estableix el document penjat a la pàgina web de la Generalitat, i que han confirmat fonts d'Empresa i Interior. La redacció del document pot implicar per tant que bars i cafeteries especialitzats en berenars o en servir només begudes no puguin obrir a partir de les sis, una mesura que des del sector rebutgen. Fonts de Protecció Civil han confirmat a l'ACN que el Procicat està acabant d'enllestir aquesta tarda el document que es publicarà al DOGC, i que aquest és un dels temes sobre la taula.