Budó obre la porta a permetre la mobilitat comarcal des de l'inici del pont de desembre

Segons el pla presentat pel Govern, si les dades epidemiològiques ho permeten s'aplicarien les mesures del segon tram a partir de dilluns 7 de desembre, enmig del pont. Davant d'aquesta situació, Budó ha mostrat la disposició de l'executiu d'ajustar el calendari parlant amb els sectors. En aquest segon tram està previst també ampliar al 50% l'aforament a l'interior de bars i restaurants.La consellera ha defensat que les farmàcies poden fer testos i que s'ha de veure «de quina manera i quin tipus de testos». En aquest sentit, ha apuntat que si una persona té símptomes de covid-19 probablement haurà d'anar a un centre de salut i que a les farmàcies hi haurà d'anat potser «un altre tipus de públic». Budó ha dit que aquesta qüestió s'està parlant amb els sectors afectats i ha conclòs que les farmàcies serien «una bona solució tenint en compte que a gairebé cada poble n'hi ha una».La portaveu del Govern també ha criticat l'Ajuntament de Barcelona pel fet que no parla, segons ha dit, de la «deixadesa» del govern espanyol. «El govern de Barcelona està governant a l'estat espanyol. Avui s'acaba el termini per pagar el primer tram d'impostos i no hi ha cap moratòria de pagament ni suspensió per als negocis que han vist afectada la seva activitat», ha lamentat per després afegir que li agradaria que l'Ajuntament de Barcelona demanés al govern de l'Estat que s'aturi aquesta situació.