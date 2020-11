Un test de personalitat deixa fora el 45% dels aspirants al cos de Bombers

Els que no han superat la prova han decidit presentar una querella contra Interior; demanen que s'anul·li i se'ls readmeti

Actualitzada 19/11/2020 a les 16:59

Els aspirants al cos de Bombers de la Generalitat que no van superar una nova prova de personalitat de les oposicions han presentat aquest dijous una querella contra la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis (DGPEIS). Reclamen que s'anul·li la prova i es readmetin les persones excloses perquè consideren que el procés «no ha respectat els drets d'igualtat, mèrit, capacitat i transparència». A banda, també denuncien a l'administració per «prevaricació, arbitrarietat, falta de criteri i malversació de fons». Argumenten que un 45 % dels aspirants, que sumen 488 persones, van quedar fora per no superar el test de personalitat, un percentatge que en convocatòries anteriors asseguren que era del 8 %.