Lleida permetrà a les discoteques servir beguda i menjar en horari diürn a partir de la setmana que ve

Actualitzada 19/11/2020 a les 12:20

L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha signat un decret amb una sèrie de mesures amb les quals la Paeria vol ajudar a l'hostaleria a posar-se en marxa a partir de dilluns, 23 de novembre, d'acord amb les mesures sanitàries que s'estableixin per part de la Generalitat. Una d'aquestes és que l'Ajuntament de Lleida habilitarà tràmits online perquè, davant els nous requisits de seguretat i salut, es puguin donar d'alta o de baixa les terrasses o perquè es puguin ampliar o estudiar noves ubicacions -si l'espai ho permet-. El decret també preveu autoritzar de manera provisional i extraordinària que establiments d'oci nocturn com per exemple discoteques o sales de festes puguin desenvolupar la part de la seva activitat directament relacionada amb la restauració.Pueyo, conjuntament amb el tinent d'alcalde Toni Postius, s'ha reunit amb representants del sector de l'hostaleria de Lleida per a compartir les preocupacions davant la situació provocada per la covid-19 i informar-los dels passos que està donant la Paeria per afavorir la represa de l'activitat de bars i restaurants una vegada es comenci la desescalada. L'alcalde de Lleida ha assenyalat que la voluntat és «estar preparats perquè es pugui reactivar l'activitat del sector, conscients de les limitacions a causa de la covid-19».Així, la Paeria habilitarà tràmits online perquè, davant els nous requisits de seguretat i salut, es puguin donar d'alta o de baixa les terrasses o perquè puguin ampliar o estudiar noves ubicacions -si l'espai ho permet.Pueyo ha apuntat que el factor de la climatologia de Lleida no és favorable en aquest sentit, i que s'haurà de conciliar la mobilitat, com s'havia fet anteriorment. A més, ha donat instruccions a la Guàrdia Urbana perquè desenvolupi una tasca de mediació i «el més pedagògica possible».El primer tinent d'alcalde, Toni Postius, ha exposat que l'Ajuntament treballa per afavorir l'obertura de terrasses de bars i restaurants a la ciutat. En aquest sentit, ha explicat que el decret que s'ha preparat des del departament de llicències d'activitats resol autoritzar de manera provisional i extraordinària als titulars dels establiments que presten activitats de discoteca, sales de ball, sales de festes o bars musicals el desenvolupament d'aquella part de la seva activitat de contingut purament de restauració, entenent com a tal la venda i subministrament de begudes i menjars amb les pertinents condicions, com són que els espais estaran ocupats amb taules i cadires respectant les mesures de seguretat i sanitàries i amb aforaments limitats.Així doncs, els locals que no tenen llicència i vulguin, disposaran d'un tràmit en línia per fer la petició. A més, des de la Paeria se secundarà per telèfon i per correu electrònic. Aquesta opció permetrà als locals d'oci nocturn demanar llicència com a bar.Toni Postius ha destacat que aquesta mesura «ha de permetre l'obertura de l'oci nocturn, renovat amb espais de bar i restauració», una mesura que ja s'ha aplicat en altres ciutats, i «la Paeria ja tenia present just abans d'aquest tercer confinament». Postius ha posat de relleu que «sempre s'ha buscat la complicitat d'un sector que s'ha vist molt perjudicat per les mesures sanitàries», i ara «tenim l'oportunitat de donar solució a una part del sector que porta molts mesos tancats i sense cap mena d'ingrés».Els bars i els restaurants que disposaven de llicència, no necessitaran dur a terme cap tràmit perquè la llicència vigent ja els faculta per col·locar la terrassa. Els que no tinguin llicència i vulguin disposar d'aquest servei, poden sol·licitar-la.Quant a les condicions a complir són les fixades a la resolució del Govern de la Generalitat i a l'ordenança municipal. A l'espera que s'acabin concretant els aforaments permesos, els establiments hauran de complir una sèrie de condicions com per exemple que no podran superar el màxim de vetlladors autoritzats que figuren al padró de vetlladors; s'haurà de mantenir la distància física de com a mínim dos metres entre taules, i caldrà deixar dos metres lliures entre l'ocupació dels vetlladors i la façana dels establiments.Així mateix, caldrà respectar les distàncies entre els vetlladors i els elements de mobiliari urbà que determina l'ordenança de via pública, i també serà obligatori respectar la distància mínima de seguretat interpersonal. A places i rambles, es deixarà un pas central mínim de quatre metres.