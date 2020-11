Vergés fa una crida a «no abaixar la guàrdia» perquè encara estem lluny de la situació «òptima»

Sàmper assegura que es va «pel bon camí» i celebra que les restriccions estan tenint els resultats esperats

Actualitzada 18/11/2020 a les 12:01

La consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, ha celebrat la millora en la tendència de les dades epidemiològiques però ha fet una crida a «no abaixar la guàrdia» menys d'una setmana abans que es comencin a flexibilitzar les restriccions. En compareixença al Parlament, la consellera ha assegurat que des del març el país «s'hi ha deixat la pell» i ha demanat que ara no es «malbarati» l'esforç fet. «No hi ha dreceres, només hi ha l'esforç de tothom», ha insistit Vergés, que ha remarcat que de moment encara s'és «lluny» de la situació «òptima». Per la seva banda, el conseller d'Interior en funcions, Miquel Sàmper, ha assegurat que es va «pel bon camí» i ha subratllat que les restriccions en vigor ja estan tenint els resultats esperats.