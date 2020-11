Pugen a 1.491 els grups escolars confinats (+33) i a 35.378 les persones en quarantena (+755), amb 2 centres tancats

Actualitzada 18/11/2020 a les 10:10

El nombre de grups escolars confinats per un positiu de covid-19 ha repuntat en les darreres 24 hoers després de dies de baixada. En total hi ha 1.491 grups tancats, 33 més que aquest dimarts. Segons les dades del Departament d'Educació, representen el 2,07% del total. Hi ha 35.378 persones confinades, 755 més que en el balanç anterior. D'aquestes, 33.668 són alumnes, 1.646 docents i personal d'administració i serveis i 64 personal extern. En els darrers deu dies s'han confirmat 3.409 positius, 3.112 entre alumnat, 277 entre docents i personal d'administració i 20 entre personal extern. Els positius acumulats declarats són 27.213, 371 més que en el balanç anterior. Actualment hi ha 2 centres completament tancats a Catalunya, dos menys.