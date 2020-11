L'atenció primària incrementa l'activitat un 36% a l'octubre

Abans de la pandèmia més del 80% de les visites dels CAP eren presencials i ara representen el 43%

Actualitzada 18/11/2020 a les 18:32

L'atenció primària va incrementar l'activitat un 36% a l'octubre respecte al mateix mes de l'any passat. El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha recollit de forma exhaustiva i facilitat per primera vegada les dades de com ha evolucionat l'activitat de la primària a tot Catalunya amb l'impacte de la pandèmia. En l'últim mes, marcat per la segona onada, els CAP han fet 1.903.548 atencions per la covid-19 i 4.750.812 per altres patologies i motius; en total, 6.654.360 (4.879.822 l'any passat). Això significa que, tot i l'augment de contagis, els CAP han mantingut el 97% de l'activitat no relacionada amb la covid. Les dades també mostren que abans de la pandèmia les vistes presencials eren més del 80% del total i ara representen el 43%.