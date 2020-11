JUPOL i JUICIL demanen a Interior declarar Catalunya zona d'especial singularitat

En aquest sentit, han afirmat que l'1 d'octubre del 2017 es va viure una situació que va suposar «la llavor del clima d'hostilitat cap a la Guàrdia Civil i la Policia Nacional» i es va crear un fort trencament entre la societat, afectant als cossos policials que van participar en l'operatiu de l'1-O.Segons JUPOL i JUICIL també hi ha «odi» contra els familiars d'aquests cossos, «considerats pels radicals com a espanyolistes». Han afegit que existeix una campanya de desprestigi, assetjament i insults cap als cossos policials.Les dues organitzacions han reclamat a Interior aquesta declaració per evitar el «desarrelament i la marxa d'agents» dels dos cossos i el fet que per a molts sigui el primer destí o un destí de pas. D'aquesta manera, demanen que s'apliquin incentius per als agents destinats a Catalunya com un complement econòmic, dies de permís i baremació.