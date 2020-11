ERC guanyaria les eleccions catalanes seguit de PSC i els comuns, segons el CIS

Un 27,4% dels enquestats creu que ERC és el partit que millor defensa els interessos de Catalunya mentre que un 11,4% creu que és el PSC, un 10,6% JxCat i un 7,1% els comuns. També ERC encapçala la valoració de qui està més capacitat per governar (23,3%).Pel que fa a la valoració de la gestió de Pere Aragonès com a vicepresident amb funcions de president, un 34,5% creu que ha estat regular i un 15,4% dolenta. Un 17,5% creu que ha estat bona i un 0,7% molt bona. La gestió que s'ha fet en els últims anys a la Generalitat obté valoracions similars.El líder polític més ben valorat és el president d'ERC, Oriol Junqueras, amb un 5,3. El líder de JxCat, Carles Puigdemont, obté una puntuació de 4. El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, és millor valorat amb un 4,3 i el ministre socialista Salvador Illa és el segon més ben valorat de la llista amb un 4,9. En tercer lloc està el president d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, amb un 4,6. La líder dels comuns, Jèssica Albiach, obté un 4,2.D'aquests líders polítics, el 19,1% dels enquestats preferirien que Junqueras fos el president de la Generalitat seguit de Puigdemont amb un 15,2%. Un 13,8% voldria que ho fos Iceta.El primer problema de Catalunya és, per a un 23,5% dels ciutadans, la independència seguida de la crisi sanitària del coronavirus amb un 17,4%. Un 11,5% creu que el primer problema és la crisi econòmica.