ERC abandona la reunió de la covid per exigir que s'aturin les filtracions sobre el pla de desescalada

Dilluns a la tarda, després que al matí es filtrés un esborrany del pla de desescalada, el subdirector de Protecció Civil Sergio Delgado va criticar a Twitter el que havia passat. Al seu parer, aquestes filtracions són una «falta de respecte total» als tècnics i a la feina que fan des de fa mesos contra la covid-19, però també als ciutadans, «que mereixen tenir certeses i no rumors», i a les activitats econòmiques afectades. Delgado va afegir també les institucions.La seva piulada va rebre la resposta de la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, que va assegurar que no hi podia estar més d'acord, i també de l'expresident de la Generalitat Quim Torra, que va mostrar el seu suport i agraïment per la feina que està fent Delgado i el seu equip.