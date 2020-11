Entitats de sords critiquen que les mascaretes comprades per Educació s'entelen i no permeten llegir els llavis

El Departament defensa que han passat totes les homologacions

Actualitzada 18/11/2020 a les 14:23

La Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) i Volem Signar i Escoltar han criticat que les mascaretes transparents que ha comprat el Departament d'Educació no serveixen. La FESOCA ha acusat la Generalitat a través de les xarxes des socials d'«aïllar» els alumnes sords perquè les mascaretes «s'entelen a l'instant» i no permeten que els alumnes puguin llegir els llavis. Des de Volem Signar i Escoltar s'han sumat a la critica i han lamentat la compra d'aquest producte, quan n'hi ha d'altres «bones» en el mercat. Educació va anunciar la compra de 64.000 mascaretes transparents a principis de mes, després de portar mesos esperant la seva homologació.El Departament d'Educació ha defensat que les mascaretes transparents per als alumnes sords que ha adquirit han passat tots els processos d'homologació necessaris, segons han explicat fonts consultades per l'ACN. Aquestes mascaretes, de les que s'ha anunciat la compra d'unes 64.000, encara no ha arribat als centres educatius. Les primeres, unes 8.000, començaran a arribar la propera setmana, segons han indicat les mateixes fonts.