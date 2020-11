El Parlament valida el decret que prohibeix desnonar en pisos de grans tenidors fins que s'ofereixi un lloguer social

Les persones i famílies vulnerables són aquelles que ja van acreditar la seva condició abans de l'arribada de la pandèmia de covid-19, les que ocupen el pis on viuen des d'abans del juny de 2019 sense títol habilitant, els casos d'extinció del contracte de lloguer amb un gran tenidor o les llars vulnerables amb dificultats per pagar les quotes hipotecàries. De forma excepcional, també queden cobertes pel decret les persones o famílies que han ocupat un pis d'un gran tenidor entre juliol de 2019 i el 25 d'octubre d'aquest 2020 –inici de l'actual estat d'alarma– sempre que compleixin els requisits de vulnerabilitat i disposin del corresponent informe social. En aquest cas, però, no és obligatori oferir-los un lloguer social.La norma també especifica que si els Mossos d'Esquadra o les policies locals reben una denúncia sol·licitant mesures cautelars relatives a desocupacions d'habitatges de persones en risc d'exclusió residencial, hauran de sol·licitar un informe urgent als serveis socials competents i comunicar el procediment a la Fiscalia.El conseller de Territori i Sostenibilitat en funcions, Damià Calvet, ha defensat l'aprovació d'aquest decret llei per part del Govern perquè «respon a un clam social i a les propostes de molts dels grups» del Parlament. A més, ha assegurat que «millora» la normativa estatal, que és «absolutament insuficient» perquè només cobreix els casos fins a l'1 de gener de 2021. La norma catalana, en canvi, es mantindrà mentre duri l'estat d'alarma, que està previst que segueixi en vigor fins al maig.«Hem posat les persones més vulnerables per davant de tot», ha afirmat Calvet, que ha garantit que dóna eines «prou sòlides» als jutges per tal de protegir el dret a l'habitatge davant de casos de desnonament. Per això, ha demanat que «s'activi amb urgència».