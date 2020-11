Disminueixen els hospitalitzats a Catalunya mentre es prepara una desescalada lenta

Les dades han aconseguit «allunyar» la possibilitat d'un confinament domiciliari «estricte», que durant dies va ser «una hipòtesi real»

Actualitzada 18/11/2020 a les 18:03

El Govern aprovarà demà, amb alguns retocs a l'alça, el pla de desescalada preparat per Salut, que es va filtrar ahir i que ha ocasionat noves desavinences entre ERC i JxCat, encara que continuarà sent una reactivació «lenta», mentre els hospitals comencen a notar una disminució de pacients de covid.El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha assegurat que Catalunya ha aconseguit «doblegar la corba» i superar el pitjor de la segona onada de la pandèmia, però ha avisat que, malgrat la tendència positiva en les xifres, es farà una desescalada i flexibilització «lenta» de les mesures per frenar el coronavirus.Aragonès ha posat de manifest que les dades sanitàries mostren que les mesures preses, «malgrat ser dures, estan donant els seus fruits» i han aconseguit «allunyar» la possibilitat d'un confinament domiciliari «estricte», que durant dies va ser «una hipòtesi real».Davant les pressions dels sectors econòmics que demanen una reobertura més ràpida, merges i investigadors defensen la necessitat d'una desescalada lenta per evitar una tercera onada en poques setmanes.La investigadora de la UPC Clara Prats que fa el seguiment empíric diari de l'epidèmia ha demanat «molta calma» en la desescalada i «prendre de debò» el risc des del punt epidemiològic que comporten les festes nadalenques.Per a la investigadora, «el més important» és que els trams de desescalada siguin com a mínim de 14 dies per a poder veure si hi ha indicis d'un empitjorament substancial que obligui a frenar-la: «Que no ens entrin les presses al final, que és el que ens va passar al juny».També el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, ha apostat per fer una desescalada a partir del dilluns de manera «lenta» perquè les xifres encara no són «bones», i ha avisat que les «filtracions» de les mesures que s'estudia prendre «minen la confiança».A quatre dies d'iniciar la desescalada, que serà per trams de 15 dies, amb l'obertura parcial i limitada en aforament a partir del dilluns de bars, restaurants, teatres, cinemes, auditoris i instal·lacions esportives a l'aire lliure, els hospitals de Catalunya comencen a notar una menor afluència de pacients de covid i disminueixen els malalts ingressats a planta i a les UCI.Les dades epidemiològiques milloren dia a dia a Catalunya, encara que la velocitat de propagació del virus (Rt) ha estancat avui el seu descens i es manté en 0,76, igual que ahir.El nombre d'hospitalitzats és de 2.402, un total de 83 menys que ahir, dels quals 574 estan greus a l'UCI -22 menys que ahir-, encara que la millora epidemiològica encara no ha arribat a la mortalitat, amb la comunicació avui de 68 noves víctimes mortals de la malaltia.El risc de rebrot del coronavirus (EPG), índex de creixement potencial de l'epidèmia, continua descendint i avui ha baixat dels 400 punts i s'ha situat en 390 -15 menys que ahir-, un risc similar al que hi havia el 9 d'octubre i lluny del màxim de 1.046 punts que va arribar el 23 d'octubre, encara que aquest indicador encara assenyala un perill extrem ja que a partir de 100 es considera un risc alt.La polèmica política referma entre els socis del Govern, ERC i JxCat, amb l'arribada de la desescalada i l'aproximació a les eleccions autonòmiques, la qual cosa ha propiciat que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau (BComú), critiqués que ERC s'hagi aixecat avui de la reunió diària de seguiment de la covid enfadada per les filtracions dels plans de desescalada de Salut.«Hi ha milers de restauradors, professionals de la cultura, l'oci i els gimnasos angoixats i patint per a saber quan i com podran reobrir. No es mereixen aquest desgovern», ha escrit a Twitter l'alcaldessa.La Cambra de Comerç de Barcelona ha estimat que Catalunya ha perdut unes 19.000 empreses des que va esclatar la pandèmia de coronavirus i l'associació catalana Comertia ha reclamat al Govern que dugui a terme test d'antígens massius per a controlar la pandèmia, reactivar l'economia i evitar la «mort» d'empreses.El clúster català de la moda, MODACC, ha alertat que la campanya de Nadal serà «crucial» per a determinar el futur del sector i ha exigit al Govern solucions que contemplin l'activitat comercial per a evitar «una situació catastròfica».