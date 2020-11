La Sagrada Família estarà tancada i no tindrà il·luminació aquest Nadal

«No entren diners» i «amb les restriccions no cobrim les despeses» que comporta obrir el temple, han explicat fonts de la basílica

Actualitzada 17/11/2020 a les 19:20

La Sagrada Família romandrà tancada, sense les misses internacionals de cap de setmana, encara que mantindrà la seva activitat parroquial, i no tindrà il·luminades les seves façanes està Nadal per la caiguda d'ingressos a conseqüència de la covid-19 i per evitar aglomeracions.«No entren diners» i «amb les restriccions no cobrim les despeses» que comporta obrir el temple, han explicat a EFE fonts de la basílica.Així i tot, les mateixes fonts han assenyalat que estan preparant «alguna cosa digital» que difondran a través de les xarxes socials per celebrar el Nadal, possiblement amb continguts d'anys anteriors.La Sagrada Família va tancar després de la polèmica per la celebració de la beatificació de Joan Roig a la nau central de la basílica, que va congregar a gairebé 600 persones, i que va portar a la Generalitat a limitar a un màxim de cent els assistents als actes de culte.A l'agenda d'actes es repeteix el missatge que no hi ha esdeveniments i només apareixen dues cites: una missa per ordenar cinc diaques permanents el 13 de desembre i la missa d'ordenació com a bisbe auxiliar de Barcelona de monsenyor Javier Vilanova Pellisa, que havia de celebrar-se el pròxim cap de setmana però que tindrà lloc finalment el dia 20 de desembre.Fonts de l'Arquebisbat de Barcelona han indicat que totes dues misses, així com les activitats parroquials, se celebraran respectant escrupolosament els aforaments, restriccions i mesures higièniques vigents a cada moment i es retransmetran per Internet, i la del dia 20 també per 8TV, per a dissuadir de la presencialitat.L'únic espai del temple de Gaudí que continua funcionant, complint amb les restriccions per la pandèmia per als actes de culte, és la cripta, que és la parròquia del barri de la Sagrada Família i que sí que continuarà obert, també amb aforament restringit al 30% i amb menys de 100 persones.