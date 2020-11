ERC guanyaria les eleccions al Parlament, segons un sondeig de l'ICPS

Actualitzada 17/11/2020 a les 12:34

El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya

Referèndum d'independència

ERC guanyaria les eleccions al Parlament amb una intenció de vot del 22,9%, segons un sondeig de 1.200 entrevistes de l'Institut Ciències Polítiques i Socials (ICPS). El segon partit més votat seria el PSC (11,5%), seguit de JxCat (10%), els comuns (6,9%), la CUP (5,5%), Cs (4,7%), el PPC (1,9%), Vox (1,5%) i el PDeCAT que seria el menys votat amb l'1,1%. Així doncs el partit d'Oriol Junqueras pujaria sis punts respecte als resultats del 2017, mentre que JxCat en perdria 7. Però la formació que perd de llarg més vots és Cs que es quedaria 15 punts per sota. A la pregunta sobre què votarien en cas de referèndum, un 44,4% diu que a favor de la independència mentre que un 33,3% hi votaria en contra. El 18,5% no aniria a votar.L'enquesta, realitzada entre el 14 de setembre i el 14 d'octubre, també indica que el 69% assegura que la independència de Catalunya és un tema que els importa molt o bastant. I un 65,9% dels enquestats admet que li preocupa que la independència acabi provocant problemes de convivència entre els ciutadans de Catalunya.Un 45,2% vol que el procés acabi amb un acord amb Espanya perquè Catalunya tingui més autogovern per davant del 31,9% que li agradaria que acabés amb la independència. Només un 16,2% prefereix que s'abandoni el procés.Quan es pregunta als enquestats sobre com creu que acabarà el procés, també són majoria (42,2%) els que creuen que hi haurà un acord amb Espanya i puja el percentatge d'enquestats que preveuen que s'acabarà abandonant el procés (26,7%). Són una minoria, el 9,1%, els qui creuen que el procés culminarà amb la independència de Catalunya.Pel que fa a la intenció de vot si se celebressin eleccions generals, el PSC és el partit més votat a Catalunya amb el 20,3% dels vots. El segueix ERC amb el 14%, els comuns amb un 13,2%, JxCat amb el 6,2%, Cs amb un 4,6%, el PP amb un 3%, la CUP amb un 2,6%, Vox amb un 1,6% i, finalment, el PDeCAT amb un 1%.En aquest cas, el PSC és el partit que més creix respecte les últimes eleccions del 2019, concretament 6,1 punts. En canvi, ERC, JxCat, PP, CUP i Vox perdrien vots respecta als comicis de fa un any.A la pregunta de què votarien els enquestats en cas d'un referèndum d'independència, el 44,4% diu que hi votaria a favor, un 33,3% en contra mentre que el 0,5% optaria pel blanc o el vot nul. Destaca que el 18,5% afirma que no aniria a votar. Així doncs, si es descompte el 18,5% que diu que no votaria en un referèndum d'independència, el sí guanyaria amb el 54,4% dels vots.El percentatge d'enquestats que votarien a favor de la independència en un referèndum és més alt que els que es declaren a favor d'un estat independent (41,8%). Per contra el 51,3% respon que prefereix que Catalunya segueixi formant part d'Espanya.I quan es dona l'opció també d'una Espanya federal, un 38,1% vol que Catalunya sigui un estat independent, un 25,9% vol que continuï sent una comunitat autònoma dins d'Espanya i el 19,4% aposta perquè Catalunya sigui un estat d'una Espanya federal.