Els Mossos són la institució més ben valorada pels catalans

Els últims llocs del sondeig són per la banca, els polítics i l'església

Actualitzada 17/11/2020 a les 12:04

Els Mossos d'Esquadra és la institució millor valorada pels catalans, seguida dels ajuntaments i de l'entitat sobiranista Òmnium Cultural, mentre que la banca, els partits polítics i l'Església catòlica se situen en la cua, segons un sondeig del Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS).L'enquesta, efectuada per GESOP a partir de 1.200 entrevistes entre el 14 de setembre i el 14 d'octubre d'enguany, atorga una puntuació de 5,98 sobre 10 als Mossos, la nota més alta a una institució, per davant del 5,46 que obtenen els ajuntaments i el 5,33 d'Òmnium, els únics que aproven.Per darrere se situen l'ANC i la Unió Europea (4,86), els Cossos de Seguretat de l'Estat (4,84), les diputacions (4,51), les organitzacions empresarials (4,50), l'administració pública (4,43), la Generalitat (4,31), els sindicats (4,15), l'Exèrcit (4,14), el Govern central (3,61), l'entitat Societat Civil Catalana (3,46) i els tribunals de justícia (3,23).Les institucions amb pitjor puntuació són la banca (2,94), els partits polítics (2,92) i, en últim lloc, l'Església (2,70).Un 40% dels enquestats valora com a «normal» la gestió de la Generalitat i un 15,2% la considera «bona», enfront dels quals la titllen de «dolenta» (31,4%) o «molt dolenta» (11,8%).En el cas de la gestió del Govern central, un 40,2% la considera «dolenta» i un 18,3% la veu «molt dolenta», enfront d'un 31,5% que la valora com a «normal» i un 7,6% com a «bona».Quant a les polítiques enfront de la pandèmia de covid-19, els percentatges s'equilibren: un 21,7% considera «bona» i un 1,9% molt bona la gestió tant del Govern central com de la Generalitat, si bé el 40% la valoren com «regular» i prop del 34%, com a «dolenta» o «molt dolenta».