Els Bombers donen per acabada la campanya forestal marcada enguany per la desestacionalització

La covid ha marcat la campanya

Els Bombers van atendre 223 serveis per incendis de vegetació –urbana, forestal i agrícola- al maig, 439 al juny, 514 al juliol, 459 a l'agost, 332 al setembre i 484 a l'octubre. La tendència mostra l'increment del risc al llarg del 2020. Davant d'aquestes xifres, els Bombers han destacat la desestacionalització de la campanya, en el sentit que el risc ja no es concentra només en els mesos d'estiu, i també que la campanya d'enguany ha continuat viva fins ben entrada la tardor.En els darrers dies d’octubre els Bombers van treballar en incendis forestals amb un potencial proper al centenar d’hectàrees i comportaments significatius. En són exemple l'incendi de la Torre de l’Espanyol i Tivissa (Ribera d’Ebre); Tortosa i el Perelló (Baix Ebre), i Santa Linya (la Noguera). Alguns d’aquests incendis van originar-se per la realització de cremes agrícoles o de tasques de neteja de parcel·les urbanitzades i han destacat que potser la població no percebia la situació d’alt risc d’incendi real.La fi del risc d'incendi forestal s'ha produït al novembre, gràcies a l'episodi de pluges que es va produir a principis de mes. El cos ha apuntat però que la dinàmica prevista és d'un hivern càlid i per això seguiran el desenvolupament de les condicions meteorològiques que poden provocar nous episodis de risc, especialment durant desembre i gener.D'altra banda, els darrers mesos, i ateses les bones condicions meteorològiques, s'han gestionat 64’5 hectàrees de terreny en onze cremes prescrites que s’han realitzat en diversos punts estratègics de gestió de combustible (PEG). Aquests espais, un cop gestionats gràcies a les cremes, aporten als Bombers una garantia de disposar de posicions tàctiques per tal de treballar els escenaris estratègics de possibles incendis forestals.En concret se n'han fet a Navès, Navàs, Olius, Llobera, Roses, Montgrí, Rojals, Bonastre, Perelló i Artesa de Segre.La campanya forestal 2020 ha estat marcada per la covid-19 en termes operatius, ja que s'han vist condicionats els procediments i protocols a l'hora de treballar en un incendi forestal. Tot i això, el cos ha destacat que «ha guanyat en robustesa gràcies a la incorporació de més personal, més vehicles i de les novetats operatives implantades». Concretament, s'hi han incorporat 150 nous bombers i bomberes professionals als parcs de les set regions d’emergències i de 245 més en el període de pràctiques.A més, des del mes de juliol, i durant tot l’estiu, s’hi han anat incorporant 263 nous vehicles lleugers.