El Govern treballa en un nou pla d'ajut pels autònoms menys erràtic i que arribi a tothom

L'anterior no va ser suficient perquè la majoria d'autònoms s'hi van quedar fora, també per problemes informàtics

Actualitzada 17/11/2020 a les 14:56

El Govern no concreta encara el pla d'ajut pels autònoms, després de les queixes del sector i la polèmica del mecanisme de la setmana passada. La portaveu, Meritxell Budó, sí que ha garantir que el nou pla serà diferent i que la Generalitat treballa perquè les ajudes arribin a tota la població que compleixi els requisits. Així, s'evitarà que rebin la quantia només els primers sol·licitants: «Es treballa amb una altra quantitat, una altra tipologia d'ajut i una altra forma d'accedir-hi perquè l'altra era erràtica en tots els sentits. S'ha de corregir, treballem en un mecanisme per garantir una altra manera per donar aquests ajuts», ha subratllat Budó durant la roda de premsa telemàtica d'aquest dimarts, posterior al Consell Executiu.