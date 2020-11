El Govern destinarà 25 milions a compensar el tancament d'equipaments esportius i 20 milions als ens locals

Actualitzada 17/11/2020 a les 15:07

El Govern ha aprovat aquest dimarts un fons extraordinari addicional per als ens locals catalans per un valor de 20 milions d'euros destinat a finançar les mesures per fer front a la situació sanitària, econòmica i social provocada pel coronavirus. Així mateix, ha acordat destinar 25 milions als equipaments esportius afectats per la suspensió de l'obertura al públic arran de la pandèmia de covid-19. Es tracta d'un decret llei validat pel Consell Executiu que atorga 13,38 milions als municipis, 6,28 milions a les comarques catalanes i 287.048 euros a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), ja que el Barcelonès no rebrà ajuda comarcal.