El Govern crea un cens d'espais de cultura «responsables» envers la covid-19 i la inclusió social

A partir del 23 de novembre es podrà sol·licitar formar part del cens. Per formar-ne part, caldrà fer una sol·licitud a través del portal Tràmits gencat de la Generalitat de Catalunya. S’hi podrà inscriure qualsevol tipus d’espai en què es desenvolupin majoritàriament activitats culturals i que compleixi totes les condicions del Pla d’actuació del Procicat per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.Al mateix temps, es demanarà als espais culturals censats que, a través de la seva activitat, «prenguin partit» i es comprometin a minimitzar els efectes nocius que pot provocar l’aïllament social i, alhora, fer un pas més per treballar per la inclusió social des de l’àmbit cultural. Els espais hauran de promoure mesures inclusives i de millora de la salut anímica de la ciutadania orientades a evitar el risc d’exclusió social de col·lectius especialment vulnerables per raons econòmiques, socials, de gènere o d’inserció social.