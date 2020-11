Com seran aquestes festes de Nadal a Catalunya?

Com que el toc de queda nocturn seguiria vigent, queden descartades les festes populars al carrer per Cap d'Any

Actualitzada 17/11/2020 a les 17:36

El pla de reobertura d'activitats a partir del pròxim dilluns a Catalunya que ha proposat del Departament de Salut preveu un Nadal amb reunions familiars de màxim 10 persones, amb possibles sopars a restaurants fins a les 21 hores, i un Cap d'any també amb 10 persones, però sense sortir de nit, perquè continuarà vigent el toc de queda nocturn entre les 22 i les 6 hores.Si l'evolució de l'epidèmia continua sent positiva, Salut proposa per al tercer tram de la desescalada, que seria del 21 de desembre al 4 de gener, reunions d'un màxim de 10 persones, que siguin d'un màxim de «dues bombolles de convivència habituals o una bombolla ampliada».Les famílies podrien anar a sopar a restaurants, que estarien oberts al 50% d'aforament fins a les 21 hores, però els actes religiosos, entre ells la Missa de Nadal o la del Gall, seguirien reduïdes al 30% de fidels i amb un màxim de 100 persones.Com que el toc de queda nocturn seguiria vigent, queden descartades les festes populars al carrer per Cap d'any.Els centres comercials en les dates prèvies al Nadal ja haurien pogut reobrir al 30% de la seva capacitat i es podria fer esport en gimnasos, amb un 70% de l'aforament.Ni per Nadal ni en Cap d'any es podrà sortir de Catalunya, l'entrada i la sortida seguiria restringida sense motiu justificat.Aquesta proposta de desescalada per trams de 15 dies serà avaluada, discutida i, si escau, aprovada en la reunió que el Procicat té previst celebrar entre demà i passat.