Budó assegura que «no hi ha res tancat» en el pla de reobertura i deixa en l'aire el pont i les festes de Nadal

Restauració al 30%

«No és una desescalada, treballem per reobrir», ha insistit Budó, que ha concretat que a partir del 23 de novembre s'espera poder reprendre activitats ara limitades per les restriccions anti-coronavirus. La consellera, que ha subratllat que cal tenir en compte el «binomi» entre la sanitat i l'economia, ha asseverat que no hi ha encara «res tancat» més enllà de la «voluntat» de reobrir els sectors tancats.Budó ha repetit que el Govern treballa «de la mà» dels sectors afectats i també amb les autoritats sanitàries, i ha afegit que «amb molta probabilitat» la restauració i els sectors culturals i esportius podran reobrir a partir de dilluns que ve. No ha volgut, però, entrar en el «com», perquè encara s'ha de perfilar amb els sectors implicats. Aquesta tarda el Govern abordarà la qüestió amb una nova reunió per definir com es flexibilitzen les mesures a partir del 23 de novembre.Pel que fa al calendari, Budó ha deixat en l'aire el pont del 6 i 8 de desembre, així com les festes de Nadal i Cap d'Any: «No faria escenaris de futur» i «no se sap com estarem», ha afegit. Sigui com sigui, la portaveu del Govern confia que, si les dades epidemiològiques ho permeten, d'aquí uns dies es puguin flexibilitzar encara més mesures. Budó sí que ha avisat que l'escenari ara, de tardor i anant a l'hivern, és diferent que la desescalada de finals de la primavera: «Ara venen el fred i la grip», ha advertit.En aquest sentit, Budó ha reiterat que cal continuar amb la prevenció, tot i el pla de reobertura, perquè les dades de la pandèmia continuen «elevades». Això sí, si s'estabilitzen més, el Govern permetrà avançar en la reobertura i plantejar com s'aixequen els confinaments perimetrals, i si es passa del marc municipal al comarcal -per exemple-, o si es manté el tancament perimetral de Catalunya: «Cal ser curosos, poc a poc, que el risc hi és», ha emfatitzat Budó.L'esborrany del pla de reobertura que han preparat els departaments de Salut i Interior preveu en una primera fase obrir la restauració al 30% fins a les 17 hores, tant a les terrasses com a l'interior, i la reobertura de les instal·lacions esportives a l'aire lliure amb un aforament del 50%. Segons el document, al qual ha tingut accés l'ACN i han confirmat fonts del Govern, el mateix percentatge s'aplicaria per obrir cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts, amb un aforament màxim de 600 persones.La resta de restriccions segueixen vigents en aquest primer interval. En una segona etapa de quatre, el confinament de cap de setmana seria comarcal i els gimnasos podrien reobrir al 50%. La restauració passa al 50% i la cultura, al 70%.