Budó anuncia una «estratègia de testatge massiu» de la població a Catalunya

La consellera afirma que el Govern «està treballant» per poder dissenyar un pla amb els 8 milions de testos comprats

Actualitzada 17/11/2020 a les 15:43

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha explicat aquest dimarts que la Generalitat està preparant «una estratègia per testar massivament a la població». L'anunci arriba just després que la Comunitat de Madrid hagi fet pública la seva intenció de portar a terme una iniciativa semblant i Budó assegura que el Govern «està treballant» en aquest pla i ha recordat que han comprat vuit milions de testos «per dissenyar aquesta estratègia de testatge massiu». La portaveu, però, ha recordat que «l'organització és complexa» i ha demanat temps per planificar com i quan arriben els testos per «prioritzar-los» en aquets pla. Budó ha deixat clar que, en tot cas, tot correrà a càrrec de les arques públiques.